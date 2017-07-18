У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,4

В Тихоокеанском центре предупреждения цунами заявили о вероятности возникновения опасных волн.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло сегодня в Беринговом море примерно в 700 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского.

Подземные толчки ощутились в 11:50 утра по местному времени (2:50 мск). Тихоокеанский центр предупреждения цунами сообщил, что землетрясение такой силы способно вызвать опасные волны, которые угрожают побережью России. При этом угрозы для Аляски нет.

Ожидается, что землетрясение будет ощущаться на Алеутских островах, однако едва ли это приведёт к жертвам и разрушениям. Ближайшие к эпицентру острова Атту и Беринга заселены довольно слабо.