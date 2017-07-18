США собираются передать Украине военные катера

Сейчас страны проводят по этому вопросу переговоры, и новые судна могут поступить в распоряжение украинского флота после учений Sea Breeze 2017.

Украина договаривается с США о получении в своё распоряжение американских патрульных катеров Islands. Как заявил контр-адмирал украинских ВМС Андрей Тарасов, это может произойти после стартовавших в Одессе учений Sea Breeze 2017.

Идущие переговоры с Соединёнными Штатами он охарактеризовал как "перешедшие на уровень ниже" — решение о передаче катеров, по его словам, фактически принято.

— Надеюсь, что этот процесс будет достаточно быстрым и мы эти катера получим, — цитирует Тарасова "112 Украина".

При этом контр-адмирал не упустил возможности отпустить критическое замечание в адрес России, которая, по его утверждению, пользуется случаем, когда рядом есть современные натовские корабли, "чтобы отрабатывать на них агрессивные действия".