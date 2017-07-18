В США ветеран Второй мировой войны получил школьный аттестат в 97 лет

Сейчас выпускник подумывает о продолжении образования и не исключает, что будет поступать в колледж.

Житель Филадельфии Чарльз Леуцци получил аттестат об окончании средней школы в возрасте 97 лет. На торжественную церемонию вручения документа пришли дети, внуки и правнуки выпускника.

Как сообщает телеканал ABC, завершить образование в подростковом возрасте Чарльзу помешала война: юношу забрали на фронт, откуда он вернулся домой с несколькими боевыми наградами. Все последующие годы мужчина мечтал продолжить обучение, но выкроить на это время удалось только на пенсии.

— Мне пришлось ждать много лет, но наконец я сделал это, — расчувствовавшись, произнёс он во время получения аттестата.

На вопрос журналистов, планирует ли Чарльз продолжить образование и поступить в колледж, новоиспечённый выпускник ответил: "Почему бы нет? У меня сейчас много свободного времени".