В Аргентине ударили рекордные морозы

Высота сугробов, появившихся в результате большого количества осадков, достигает 50 см.

В аргентинском городе Сан-Карлос-де-Барилоче установились рекордные морозы, сообщает национальная метеорологическая служба. Столбики термометров опустились до отметки 25,4 градуса ниже нуля, однако жители уверяют, что по ощущениям холодно, как в минус 29.

По словам метеорологов, причиной столь низкой температуры стала "Буря века", из-за которой город, который считается одним из самых известных туристических центров Аргентины, оказался под снежной шапкой. Морозы нарушили работу местного аэропорта, а более 20 тысяч человек остались без света.

Предыдущий рекорд по части морозов был установлен в Барилоче в 1963 году. Тогда температура воздуха опустилась до минус 21,1 градуса по Цельсию.