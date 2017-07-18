На Украине охотники за черметом разворовали могильник с радиоактивными отходами

Загрязнённая цезием-137 земля должна была храниться на глубине 300 лет, однако неизвестные отвели ей срок в десять раз меньше.

По городом Кропивницким, что в Кировоградской области на Украине, неизвестные разворовали свалку радиоактивных отходов. Как сообщает ТСН, уровень радиации на этом месте теперь в десять раз превышает допустимые нормы.

Сотни контейнеров с загрязнённой цезием-137 землёй и металлом лежали в могильнике в течение 30 лет, а трогать их нельзя было 300 лет. Однако неизвестные копатели всё равно вскрыли. Причём это произошло, скорее всего, из-за того, что могильник не был указан ни на одной карте радиоактивных отходов.

Вандалы воспользовались кувалдами и ломами, а затем для более успешного проведения своих "работ" пригнали даже экскаватор. Сейчас их разыскивает полиция.

По Кропивницкому уже поползло беспокойство — могильник расположен всего в нескольких километрах от города. Власти планируют отгородить его, а отходы перезахоронить. В городском совете жителей убеждают, что на радиационный фон разрытие могильника не повлияло.