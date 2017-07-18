Безумный Макс. В Венесуэле шайка байкеров разграбила грузовик с сахаром

Чтобы остановить автомобиль, преступники забрасывали кабину водителя бутылками с коктейлем Молотова.

Сюрреалистичную сцену удалось заснять автомобилистам в Венесуэле — на кадрах, попавших в Сеть, запечатлена погоня шайки мотоциклистов за грузовиком с сахаром. Журналисты издания Daily Mail, опубликовавшие эту запись, сравнили происходящее со сценами из фильма "Безумный Макс".

Долгое время водителю грузовика удавалось уходить от преследователей, однако вскоре те начали забрасывать автомобиль коктейлем Молотова, вынуждая остановиться. В конце концов дальнобойщик решил, что его жизнь дороже мешков с сахаром, и покорно нажал на педаль тормоза.

Едва грузовик остановился, мотоциклисты начали растаскивать драгоценный груз, ничуть не стесняясь того, что свидетелями грабежа стали десятки людей. Впрочем, никто из очевидцев не попытался вмешаться в происходящее, поскольку понимал, чем это грозит.

Некогда бывшая одним из самых богатых государств Южной Америки Венесуэла в последние годы переживает сильнейший экономический и социальный кризис. В стране ощущается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости.

Недовольство действиями правительства и попытки действующего президента Николаса Мадуро наделить себя неограниченной властью привели к тому, что с апреля этого года в Венесуэле не прекращаются стычки оппозиции с полицией. В столкновениях погибли уже более ста человек.