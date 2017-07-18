В Саудовской Аравии расследуют дело женщины в юбке

Религиозная полиция страны настаивает на принятии мер в отношении модели за прогулку в неподобающе короткой одежде.

Власти Саудовской Аравии начали расследование из-за появления в Сети видео девушки, гуляющей в юбке и коротком топе по древнему форту Ушайкир. Об этом сообщает BBC.

На видеозаписи, вызвавшей резонанс, запечатлена саудовская модель Хулуд, прогуливающаяся в коротком топе и юбке выше колен. Некоторые жители страны потребовали задержать молодую девушку за оскорбление исламских правил. Другие же выступили в защиту модели, отметив, что женщина вольна носить то, что хочет.

— Я думал, она бомбу взорвала или убила кого-нибудь. Оказалось, что всё дело в мини-юбке, которая им не понравилась, — выразил своё потрясение от реакции пользователей в соцсетях писатель Ваел аль-Гассим.

Защитники саудовской модели также высказались, что если бы на видео была иностранка, то никто бы не сказал ничего плохого в её адрес. Пользователи возмущены, что Хулуд призывают арестовать.

В Саудовской Аравии права женщин сильно ограничены. Представительницы прекрасного пола обязаны носить головные платки и абаи — одежду широкого кроя, закрывающую женщину с головы до ног.