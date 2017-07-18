В случае созыва Мадуро учредительного собрания США предпримут решительные меры

Президент США Дональд Трамп пригрозил лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро экономическими мерами, если тот созовёт учредительное собрание 30 июля. Об этом сообщает агентство Reuters.
— Вчера венесуэльский народ снова дал понять, что они выступают за демократию, свободу и верховенство закона, но их сильные и мужественные действия по-прежнему игнорируются плохим лидером, который мечтает стать диктатором, — заявил Трамп.
Сам президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что, несмотря на результаты оппозиционного референдума и всеобщие призывы не созывать учредительное собрание, в республике всё равно пройдут выборы в Конституционную ассамблею.
— Я созываю Конституционную ассамблею ради независимости и суверенитета, а Европа пусть говорит что хочет. Нас не волнует, что говорит Европа, — заявил Мадуро.
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