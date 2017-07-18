В случае созыва Мадуро учредительного собрания США предпримут решительные меры

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В случае созыва Мадуро учредительного собрания США предпримут решительные меры

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Дональд Трамп. Фото: © REUTERS

Американский президент заявил, что Соединённые Штаты не будут стоять в стороне, пока Венесуэла рушится.

Президент США Дональд Трамп пригрозил лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро экономическими мерами, если тот созовёт учредительное собрание 30 июля. Об этом сообщает агентство Reuters.

— Вчера венесуэльский народ снова дал понять, что они выступают за демократию, свободу и верховенство закона, но их сильные и мужественные действия по-прежнему игнорируются плохим лидером, который мечтает стать диктатором, — заявил Трамп.

Сам президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что, несмотря на результаты оппозиционного референдума и всеобщие призывы не созывать учредительное собрание, в республике всё равно пройдут выборы в Конституционную ассамблею.

— Я созываю Конституционную ассамблею ради независимости и суверенитета, а Европа пусть говорит что хочет. Нас не волнует, что говорит Европа, — заявил Мадуро.

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