CNN: Американские военные испытали лазерное оружие в Персидском заливе

Пока с помощью пушки можно сбивать лишь самолёты и небольшие лодки, но уже ведётся работа по созданию систем второго поколения.

ВМФ США провёл испытания системы лазерного оружия, установленной на корабле USS Ponce. Как сообщает телеканал CNN, тесты прошли успешно — лазер поджёг крыло беспилотника, после чего тот упал в море.

— Это точнее, чем пуля. Это не какое-то нишевое оружие, которое эффективно, скажем, только против воздушных целей или против наземных целей. Это универсальное оружие можно использовать в различных ситуациях, — рассказал журналистам капитан судна Кристофер Уэллс.

По словам военных, на луч лазера, который движется со скоростью света, не влияют никакие внешние факторы — ни ветер, ни расстояние до цели. При этом сам луч не виден, а лазерная пушка не издаёт никакого звука.

— Едва прозвучала команда "Огонь!", крыло беспилотника засветилось, нагревшись до температуры в тысячи градусов, и от полученных повреждений самолёт рухнул в море, — описали испытания оружия журналисты CNN.

Отмечается, что лазерная пушка стоимостью 40 миллионов долларов работает от небольшого генератора, а на обслуживание всей системы достаточно всего трёх человек.

Пока мощности системы хватает для уничтожения самолётов и небольших лодок, однако сейчас ВМС занимается разработкой установок второго поколения, которые смогут сбивать и более крупные цели.