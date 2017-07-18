Дело о "связях с РФ" вынудило Флинна создать фонд для сбора денег на адвокатов

Западные СМИ утверждают, что экс-советнику Дональда Трампа предстоят судебные расходы в сотни тысяч долларов.

Бывший советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн собирается создать фонд, который займётся сбором денег на адвокатов для защиты по делу о так называемых связях окружения Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщает Bloomberg.

Флинн объявил о своей отставке после того, как в его адрес поступили обвинения в сокрытии разговоров с российским послом в США Сергеем Кисляком. Агентство отмечает, что он станет первым человеком из команды нынешнего президента США, который займётся сбором денег на оплату адвокатских счетов.

Создание такового фонда обусловлено тем, что судебные расходы экс-советника могут достичь нескольких сотен тысяч долларов. Причём это прогнозируется даже с учётом того, что ему могут не выдвинуть обвинения.

А тем временем по пути Флинна могут пойти и другие люди из окружения Трампа. Как ранее сообщалось, команда хозяина Белого дома уже израсходовала на юридические услуги почти $700 тысяч — эти траты пришлись на период с апреля по июнь.