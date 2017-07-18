Актера озвучки лягушонка Кермита уволили из-за разногласий со сценаристами

Американца уволили в октябре 2016 года после 27 лет озвучивания знаменитого персонажа.

Студия "Дисней" уволила Стива Уитмайера, который озвучивал лягушонка Кермита с 1990 года. Об этом сообщает Daily Mail. Сам актёр заявил, что его лишили работы из-за открытой критики сценаристов, которые не до конца понимали его персонажа.

Уитмайер сообщил, что подавлен таким решеним, поскольку "Маппет-шоу" было работой всей его жизни. Однако актёр озвучки добавил, что, по его мнению, лягушонок Кермит на самом деле бы не стал врать своему племяннику про развод с мисс Пигги в одном из эпизодов.

По словам представителя "Дисней", студия с осторожностью относится к образу Кермита и отказ Уитмайера следовать решениям сценаристов вынудил их принять такое жёсткое решение.

— Мы высказывали опасения по поводу частого неприемлемого поведения Стива в течение многих лет, но он постоянно не обращал на это внимания, — прокомментировали в "Дисней".