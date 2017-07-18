В Мосуле иракские военные задержали смертниц-джихадисток из России

Читайте также

В Мосуле иракские военные задержали смертниц-джихадисток из России

9

Иракский военный в Мосуле. Фото: © REUTERS/Ahmed Jadallah

Иракские военные задержали группу из 20 террористок-смертниц из группировки ИГИЛ*, которые готовились к нападениям на правительственные войска в Мосуле.

Как сообщил телеканал Deutsche Welle, среди задержанных оказались гражданки четырёх стран — России, Германии, Турции и Канады. По меньшей мере одна из них была несовершеннолетней: в 2016 году школьница из Саксонии внезапно приняла ислам и исчезла. Тогда немецкой полиции удалось установить, что девушка контактировала с вербовщиками ИГИЛ.

Сообщается, что задержанные в Мосуле террористки скрывались в подземном туннеле и имели при себе стрелковое оружие и пояса смертников.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!