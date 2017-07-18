В Японии в возрасте 105 лет скончался практикующий врач

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В Японии в возрасте 105 лет скончался практикующий врач

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Сигэаки Хинохара. Фото: web-japan.org

Старейший деятель медицины Сигэаки Хинохара считался в Японии символом активного долголетия.

Сигэаки Хинохара, не прекращавший врачебную деятельность даже после своего 100-летнего юбилея, скончался на 106-м году жизни от дыхательной недостаточности. Об этом сообщает телекомпания NHK.

— Своей миссией я считаю передать знания о том, как сохранить не только здоровье физическое, но и здоровую душу, — сообщал Хинохара в интервью NHK.

Мужчина занимал пост главного врача Международной клиники Святого Луки, являлся председателем совета директоров, почётным главным врачом, а также считался символом активного долголетия в Японии. Хинохара делал акцент на командном подходе в лечении, поэтому его имя было также связано с образованием и воспитанием медсестёр.

Наибольшую популярность старейший врач приобрёл после публикации в 90 лет своего эссе "Жить с умением". Тираж его работы превысил 1,2 млн экземпляров.

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