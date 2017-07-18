Из-за отвратительных дорог Гватемала перешла на чрезвычайное положение

Президент страны считает, что в сложившейся ситуации виноваты халатные чиновники и коррупционеры.

Из-за плохого состояния дорог в Гватемале вводится режим чрезвычайного положения. Власти страны сообщили об этом в своём официальном "Твиттере".

Приказ о режиме уже подписал президент Гватемалы Джимми Моралес. Он также озвучил две причины того, что в стране настолько неудовлетворительные дороги: чиновничья халатность и "коррупция в предыдущих правительствах".

Правительство Гватемалы должно в течение недели представить два законопроекта, по одному из которых должна быть реформирована система госзакупок, а другой поможет ликвидировать строительные компании, замешанные в коррупции.