Из-за отвратительных дорог Гватемала перешла на чрезвычайное положение

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Из-за отвратительных дорог Гватемала перешла на чрезвычайное положение

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Улица в историческом центре Гватемала-Сити. Фото: © РИА Новости/Мария Плотникова

Президент страны считает, что в сложившейся ситуации виноваты халатные чиновники и коррупционеры.

Из-за плохого состояния дорог в Гватемале вводится режим чрезвычайного положения. Власти страны сообщили об этом в своём официальном "Твиттере".

Приказ о режиме уже подписал президент Гватемалы Джимми Моралес. Он также озвучил две причины того, что в стране настолько неудовлетворительные дороги: чиновничья халатность и "коррупция в предыдущих правительствах".

Правительство Гватемалы должно в течение недели представить два законопроекта, по одному из которых должна быть реформирована система госзакупок, а другой поможет ликвидировать строительные компании, замешанные в коррупции.

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