Из-за отвратительных дорог Гватемала перешла на чрезвычайное положение

Из-за плохого состояния дорог в Гватемале вводится режим чрезвычайного положения. Власти страны сообщили об этом в своём официальном "Твиттере".
Приказ о режиме уже подписал президент Гватемалы Джимми Моралес. Он также озвучил две причины того, что в стране настолько неудовлетворительные дороги: чиновничья халатность и "коррупция в предыдущих правительствах".
Правительство Гватемалы должно в течение недели представить два законопроекта, по одному из которых должна быть реформирована система госзакупок, а другой поможет ликвидировать строительные компании, замешанные в коррупции.
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