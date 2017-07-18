США объявили о введении новых санкций в отношении Ирана

Они связаны с иранской ракетной программой и "враждебной ситуацией", в которой эту страну обвиняют американские власти.

Руководство США собирается ввести в отношении Ирана новые санкции — как заявили журналистам на брифинге в Белом доме, они связаны с иранской ядерной программой и "враждебной ситуацией" в регионе.

BREAKING: Trump administration to extend Iran's nuclear sanctions relief, but will target more Iranians with non-nuclear sanctions. — The Associated Press (@AP) 18 июля 2017 г.

Посредством санкций американские власти намерены привлечь Иран к ответственности, в том числе в плане ракет. При этом санкции не коснутся Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подписанного Ираном два года назад с международным сообществом. США в рамках этого документа сняли против Тегерана некоторые санкции.

В ежеквартальном отчёте конгрессу о выполнении ядерного соглашения иранской стороной президент и госсекретарь США укажут, что Иран до сих пор "представляет самую большую угрозу для США и их интересов и региональной стабильности".

Примеры "враждебной деятельности" Ирана, которую упомянул Белый дом, были приведены в стандартном для Вашингтона русле: поддержка режима сирийского президента Башара Асада, враждебность по отношению к Израилю, кибернетические атаки против Соединённых Штатов, террористическая угроза, посягательства на права человека.