Республиканцы проигнорировали призывы Трампа и отложили отмену Obamacare

Некоторые члены партии считают, что прежде необходимо принять новую систему здравоохранения.

Лидер сенатского большинства Митч Макконел заявил, что в ближайшие дни вынесет на голосование в верхней палате конгресса предложение по отмене системы здравоохранения Obamacare. Однако даже в случае принятия документа в силу он вступит только через два года.

Как пояснил законодатель, этот срок необходим для стабильного и более плавного перехода к новой программе. Ранее, уточняет телеканал NBC, ряд умеренных республиканцев выступили против отмены Obamacare без немедленного ввода альтернативы.

Таким образом члены Республиканской партии США проигнорировали призыв главы Белого дома Дональда Трампа, который настаивал на немедленной отмене принятой его предшественником программы и разработке новой с чистого листа.