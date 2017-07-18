Долой Brexit. Британец объявил свой дом республикой, чтобы остаться в ЕС

Руководителем "домашней" независимой республики стала супруга 77-летнего британца.

Житель Великобритании Уильям Ричес в знак протеста выходу Великобритании из Европейского Союза объявил свой дом в Глостершире независимой республикой. Об этом сообщает BBC.

Бывший преподаватель университета живёт в месте рядом с лесом Дин, большая часть жителей которого проголосовала за выход страны из ЕС. Доктор наук объявил свой дом Независимой Республикой Миддлвотч и сделал свою жену Джудит её президентом.

— Мы не хотим идти против демократии, но для таких, как мы, кто был полностью проигнорирован, существует только один вариант — независимость. Страна покинет Евросоюз, но мы этого не сделаем, — рассказал Ричес.

Также мужчина сообщил, что его кухня является официальным местом правления, и предложил сделать визу за 50 фунтов всем желающим пересечь границу его дома-государства.