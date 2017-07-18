Пять человек пострадали из-за сильнейшего шторма в Восточном Казахстане

По оценкам синоптиков, скорость ветра в отдельных районах области достигала 35 метров в секунду.

Пять человек получили различные ранения во время мощного шторма, который обрушился на Восточный Казахстан 17 июля. Об этом сообщает портал Tengrinews.kz.

— Из скорой помощи по Усть-Каменогорску нам поступила информация о пяти пострадавших во время урагана. Двоих человек после осмотра отпустили домой, — сообщили порталу в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

Все пострадавшие получили травмы из-за упавших на них веток деревьев и обломков кровли. Отмечается, что скорость ветра в отдельных районах области достигала 35 метров в секунду.

Напомним, 29 мая в Москве и области ураган унёс жизни 16 человек. По оценкам синоптиков, порывы ветра достигали 25 метров в секунду.