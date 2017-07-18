Турецкий "Гёзтепеспор" представил нового футболиста в стиле "Игры престолов"

Клуб турецкой футбольной суперлиги "Гёзтепеспор" подписал контракт с французским полузащитником Йоанном Гуффраном. Об этом стало известно, когда на странице команды в "Твиттере" появилось фото спортсмена, оформленное в тематике популярного сериала "Игра престолов".

На фото бывший хавбек "Ньюкасл Юнайтед" восседает на Железном троне Вестероса, облаченный в шкуру, в которой обычно в сериале можно увидеть представителей дома Старков. Вместо слогана нового сезона "Зима пришла" можно увидеть надпись "Гуффран пришёл".

Мировая премьера седьмого сезона "Игры престолов" состоялась накануне, 16 июля на телеканале HBO. Первую серию посмотрело рекордное количество человек — 10,1 млн зрителей.