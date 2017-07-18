Военное положение на Филиппинах предложили продлить до конца года

По словам главы государства, это необходимо в целях безопасности жителей страны.

Президент Филиппин Родриго Дутерте попросил конгресс согласовать продление военного положения в Минданао до 31 декабря 2017 года. Об этом сообщает телеканал News 5. 60-дневный период военного положения в стране истекает 22 июля.

Дутерте призвал конгресс собраться на специальной сессии в последний день действия Провозглашения № 216, которое президент подписал вскоре после того, как начались боевые действия между экстремистскими боевиками и правительственными войсками.

Филиппинский лидер признал, что, приняв во внимание доклады и рекомендации от министра обороны Делфина Лоренцаны, начальников вооружённых сил и национальной полиции, он пришёл к выводу, что боевые действия не закончатся к 22 июля. По словам Дутерте, этого требует общественная безопасность.

Военные действия на Филиппинах унесли жизни 98 военных, 45 мирных жителей и 413 экстремистов. Всего из зоны боевых действий Вооружённым силам Филиппин удалось спасти 1723 жителей.