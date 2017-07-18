Шанхайские мошенники обманули 800 коллекционеров почти на 2 млн долларов

Все участники преступной группировки получили от 12 до 14 лет тюремного заключения.

В Шанхае группа мошенников, состоящая из 49 человек, обманула коллекционеров почти на два миллиона долларов. Как пишет "Шанхай жибао", в общей сложности жертвами злоумышленников стали около 800 человек.

По данным издания, менеджер одного из аукционных домов Шанхая Чэнь Сюдун два года назад основал собственную компанию "Цяньцан", а затем открыл её представительство за границей под названием UK Phillips Auction House. В задачи сотрудников компании входил поиск клиентов, которые соглашались бы выставлять на аукционы свои предметы искусства. Но на самом деле эти торги никогда не проводились. Людям просто возвращали их имущество и сообщали, что реализовать его не удалось. При этом взносы за участие в аукционе клиентам не возмещались.

На след мошенников правоохранители вышли после того, как один из участников аукциона обратился в полицию. Мужчина сообщил, что он отдал 20 тысяч юаней (около 2,9 тысячи долларов) для того, чтобы выставить семейную реликвию на торги в Сингапуре, однако взнос ему так и не вернули.

Отмечается, что, согласно приговору суда, все участники группы получили от 12 до 14 лет тюремного заключения.