Сербия получит от США 10 миллионов долларов

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Сербия получит от США 10 миллионов долларов

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Вице-презилент США Майк Пенс. Фото: © REUTERS/Joshua Roberts

В Белом доме считают, что двусторонние отношения между странами имеют важное значение.

Американский вице-президент Майк Пенс на встрече с сербским лидером Александром Вучичем сообщил, что Штаты выделят 10 миллионов долларов на помощь беженцам, пострадавшим при конфликте в бывшей Югославии. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Помимо этого, Пенс и Вучич обсудили развитие двусторонних отношений, а также выразили заинтересованность в углублении партнёрства между США и Сербией. Вице-президент одобрил стремление Белграда вступить в Европейский союз и напомнил о важности проведения необходимых для этого реформ.

Также политики обсудили предстоящий визит Пенса в Подгорицу в рамках саммита Адриатической хартии.

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