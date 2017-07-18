Красный Ferrari Элтона Джона уйдёт с молотка за 655 тысяч евро

За все годы эксплуатации пробег автомобиля составляет менее 100 тысяч километров.

В Британии на аукцион выставили красный Ferrari 365 GTB/4 Daytona 1972 года выпуска, на котором в течение двух лет ездил певец Элтон Джон. Торги пройдут 29 и 30 июля на гоночной трассе в Сильверстоуне.

Изначально спортивный автомобиль оценили в 598–655 тысяч евро. Однако во время аукциона эта сумма может подняться. Элтон Джон владел Ferrari с 1973 по 1975 год.

В последние годы машина находилась у коллекционера, причём её общий пробег составляет всего менее 100 тысяч километров. Отмечается, что элитный автомобиль находится в полностью исправном состоянии.