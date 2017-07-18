Правительство РФ определило, какие товары и услуги будут в приоритете на экспорт

Главным образом в список попали продукты народного потребления — полиграфическая продукция, детские товары и другие.

Российское правительство официально утвердило список товаров и услуг, которые в приоритетном порядке должны поддерживаться федеральными органами. Об этом говорится на официальном сайте правительства РФ.

— В перечень, в частности, включена продукция гражданского машиностроения, металлообрабатывающей, химической, фармацевтической, легкой и медицинской промышленности, агропромышленного и лесопромышленного комплексов, — сообщают на сайте.

В категории "услуги" приоритет был отдан туристической, образовательной и здравоохранительной сферам, а также инжирингу, строительству, информационным технологиям, техобслуживанию и ремонту.

Продукты народного потребления также вошли в этот список. Так, например, федеральные органы исполнительной власти будут активно поддерживать экспорт полиграфической продукции, средств гигиены, ювелирных изделий, музыкальных инструментов, детских товаров и так далее.

Этот приоритетный список был составлен в первую очередь для поддержки несырьевого экспорта и укрепления позиций российской экономики, а также для повышения доступности услуг.