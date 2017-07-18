В Японии 21 тысяче человек посоветовали эвакуироваться из-за ливней

По данным синоптиков, в стране ожидаются сильные дожди, которые могут вызвать оползни.

Власти префектуры Ниигата на северо-западе Японии рекомендовали эвакуироваться 21 тысяче местных жителей из-за сильных ливней. Как сообщает телекомпания NHK, за один час в регионе выпало более 100 мм осадков, из-за чего возможны оползни.

Отметим, что две недели назад из-за непогоды в Японии возникли многочисленные паводки и оползни. В результате погибло 34 человека, 10 пропали без вести.

По данным синоптиков, сильные дожди ожидаются и в Фукусиме на северо-востоке страны.