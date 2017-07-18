Россияне считают, что в 2017 году им живётся лучше, чем в 2015-м и 2016-м

Согласно данным опроса ВЦИОМ, уровень оценки ситуации в стране достиг максимума за три года.

Как показывает статистика опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, россияне стали лучше оценивать свою жизнь в стране по сравнению с 2015 и 2016 годами. Об этом сообщает ТАСС.

— Текущие оценки россиян ситуации в личной жизни и стране, а также ожидания в отношении будущего существенно превосходят показатели середины 2015 и 2016 годов, — говорится в результатах исследования ВЦИОМ.

Опрос, который был проведён в июне среди 1600 жителей России, показал, что индекс оценки личной жизни граждан в этом году достиг 59 пунктов. В прошлом году этот показатель составлял 38 пунктов, а в позапрошлом — 46.

Ситуацию в стране граждане оценили в 34 пункта. В прошлом году этот показатель имел отрицательное значение — –3 пункта, а в 2015 году — 18 пунктов.