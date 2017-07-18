В "Барселоне" опровергли слухи о продаже Неймара ПСЖ

Причём представитель сине-гранатовых назвал форварда частью атакующего трио, которому нет равных в мире.

Пресс-секретарь ФК "Барселона" Хосеп Вивес опроверг слухи о возможной продаже форварда Неймара ПСЖ. По его словам, руководство на этот счёт спокойно.

— Мы абсолютно спокойны. Хотим, чтобы Неймар остался в клубе и продолжал играть и развиваться в качестве игрока "Барселоны", — приводит слова Вивеса издание As.

Представитель клуба также добавил, что Неймар является одним из лучших футболистов в мире. Кроме того, форвард — часть трио, которому нет равных в мире, добавил Вивес.

— Мы не будем рассматривать предложения по нему, какими бы серьёзными они ни были. Мы даже не задумываемся о его продаже, — подытожил пресс-секретарь "Барселоны".