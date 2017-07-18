Басков о свадьбе с Лопырёвой: Мне не важно мнение тех, кто думает, что это пиар

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Басков о свадьбе с Лопырёвой: Мне не важно мнение тех, кто думает, что это пиар

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Певец Николай Басков. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Ранее о помолвке двух знаменитостей на своей странице в "Инстаграме" написал Рамзан Кадыров.

Певец Николай Басков прокомментировал Лайфу свою помолвку с Викторией Лопырёвой.

— Меня не волнует мнение тех, кто думает, что это пиар, кто во что верит или не верит. Предложение было сделано, девушка ответила "да". Я никогда раньше не делал никому официальных предложений, — сказал Басков.

Жизнь прекрасна ❤️

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)

Артист подчеркнул, что знаком с Викторией десять лет и сейчас уже пора создавать семью.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выложил в "Инстаграм" видео, на котором Николай Басков сделал предложение 34-летней модели и телеведущей Виктории Лопырёвой. Планируется, что свадьба состоится 5 октября в Грозном.

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