ДНР и ЛНР объявили о создании Малороссии

Это будет новое государство с собственным флагом, конституцией и столицей в Донецке.

Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил о решении бывших регионов Украины — ДНР и Луганской Народной Республики — создать новое государство — Малороссию.

— Ситуация зашла в глухой тупик. Мы предлагаем план реинтеграции страны… Чтобы остановить гражданскую войну мы обсудили ситуацию и пришли к выводу, что Украина показала себя как несостоявшееся государство, — сказал Захарченко.

— Мы, представители регионов бывшей Украины (за исключением Крыма), заявляем об учреждении нового государства, которое является правоприемником Украины. Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название "Украина" дискредитировало себя, — говорится в конституционном акте, представленном в Донецке.

В документе отмечается, что Малороссия — это многонациональное государство, госязыками которого являются малороссийский и русский, признаются права носителей региональных языков. Это федеративное государство с широкой автономией регионов. Флагом признаётся флаг Богдана Хмельницкого.

Создатели Малороссии исходят из того, что ДНР и ЛНР остались единственными территориями "бывшей Украины (не считая) Крыма", где сохранилась законная власть. Они заявляют, что Малороссия распространяется на всю эту территорию "бывшей Украины".

Напомним, ДНР и ЛНР были образованы в 2014 году после того, как в Киеве произошёл государственный переворот после событий на Майдане. Донецк и Луганск не признали новую власть и не приняли политику отказа от сотрудничества с Россией.