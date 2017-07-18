Контракт разрешает игроку "Краснодара" Ивану делать кульбиты после голов

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Контракт разрешает игроку "Краснодара" Ивану делать кульбиты после голов

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Андрей Иван. Фото: соцсети

Были опубликованы детали контракта румынского нападающего Андрея Ивана, недавно подписанного футболистом с ф/к "Краснодар". Трансфер футболиста обошёлся в четыре миллиона евро.

Румынское издание Gazeta Sporturilor опубликовала детали контракта 20-летнего нападающего сборной Румынии по футболу Андрея Ивана с российским футбольным клубом "Краснодар".

В числе прочего в контракте прописан способ праздновать голы — оказывается, Андрей Иван делает кульбиты после каждого забитого мяча.

Трансфер футболиста, по данным издания, обошёлся в четыре миллиона евро. Ранее Андрей выступал за румынский клуб "Университатя" (Крайова). В случае особых успехов футболиста (каких именно — не уточняется) Краснодар должен будет заплатить предыдущей команде Ивана ещё ещё 25 % от этой суммы.

О подписании пятилетнего контракта с Иваном стало известно вчера. Андрей Иван должен присоединиться к "Краснодару" уже сегодня.

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