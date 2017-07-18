В Белом доме рассказали, что именно Трамп-младший обсуждал с Весельницкой

По словам секретаря президента Шона Спайсера, вопрос компромата на Хиллари Клинтон в беседе не поднимался.

В Белом доме раскрыли предмет обсуждения между Дональдом Трампом — младшим и российским адвокатом Натальей Весельницкой. Как следует из расшифровки пресс-конференции пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, на встрече обсуждался закон Магнитского и усыновление детей.

— Насколько нам известно, нет ничего, что бы указывало, что на встрече обсуждались иные вопросы, кроме усыновления детей и закона Магнитского, — пояснил Спайсер, отвечая на вопрос журналиста.

Напомним, изначально о переговорах Трампа-младшего и Весельницкой рассказала газета New York Times. Позже сын президента США пояснил, что рассчитывал получить от адвоката компромат на главную соперницу его отца по предвыборной гонке — Хиллари Клинтон. Однако, по его словам, речь на встрече шла о законе Магнитского.