Олимпийский чемпион забрал у храма икону, которую подарил 5 лет назад

Биатлонист Александр Тихонов утверждает, что в церкви его подарок не оценили и спрятали за алтарём.

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов забрал икону, которую передал в один из храмов Челябинской области ещё в 2012 году. Об этом сообщает Mash.

— Икона красивая, дорогая, а её никто не видит. Она всё время была спрятана. Говорю, мол, покажи икону. Он (священник. — Прим. ред.) уходит за алтарь, минут семь пороется, принесёт, покажет и опять уносит. Это не священнослужитель — это проходимец! — заявил Тихонов.

Забирать икону спортсмен пришёл вместе со своим знакомым. На обратном пути он нёс священное изображение на руках перед собой.

Предположительно, в момент инцидента Тихонов мог быть пьян. Сам он опровергает такую информацию.

Напомним, Александр Тихонов — советский биатлонист, четырёхкратный олимпийский чемпион (он выигрывал соревнования в 1968, 1972, 1976 и 1980 годах). Рекорд Тихонова по количеству золотых олимпийских медалей в биатлоне был побит только в 2002 году.

Спортсмен родился в 1947 году в селе Уйском Челябинской области.