СМИ: "Спартак" хочет купить русского немца Нойштедтера

Как утверждают в Турции, красно-белые обратились к клубу россиянина "Фенербахче" с официальным запросом.

По информации издания Sporundibi, "Фенербахче" сейчас разгружает зарплатную ведомость в связи с правилами финансового фейр-плея, поэтому не против продать российского футболиста.

Напомним, Роман Нойштедтер получил паспорт России в преддверии Евро-2016 и сыграл за сборную пять встреч. Большую часть карьеры уроженец Днепропетровска провёл в Германии, где выступал за "Шальке", "Боруссию" из Мёнхенгладбаха и "Майнц". Также Нойштедтер провёл два матча за сборную Германии.

"Спартак" пока за всё лето сделал лишь один трансфер, купив защитника "Црвены Звезды" Марко Петковича.