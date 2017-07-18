В Вашингтоне робот-охранник утопился в фонтане

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В Вашингтоне робот-охранник утопился в фонтане

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Одной из главных версий случившегося называют технический сбой в работе программы.

Сотрудники одного из офисных центров в Вашингтоне, округ Колумбия (США), придя утром на работу, обнаружили в фонтане робота-охранника. Об этом сообщает The Washington Post.

Работники сразу же принялись шутить, что робот покончил жизнь самоубийством, не выдержав такого напряжённого графика работы.

Прибывшие на место охранники достали своего механизированного коллегу из воды и унесли в служебное помещение. Что стало причиной случившегося, выясняется. В качестве одной из главных версий рассматривается технический сбой в работе программы, из-за чего машина могла утопиться сама.

Вероятнее всего, робота удастся починить специалистам.

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