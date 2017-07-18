В Вашингтоне робот-охранник утопился в фонтане

Одной из главных версий случившегося называют технический сбой в работе программы.

Сотрудники одного из офисных центров в Вашингтоне, округ Колумбия (США), придя утром на работу, обнаружили в фонтане робота-охранника. Об этом сообщает The Washington Post.

It's a fun day here at @gmmb. The super high-tech security robot at our office complex has had a mishap. pic.twitter.com/nhRshrJA9w — Greg Pinelo (@gregpinelo) July 17, 2017

Работники сразу же принялись шутить, что робот покончил жизнь самоубийством, не выдержав такого напряжённого графика работы.

Прибывшие на место охранники достали своего механизированного коллегу из воды и унесли в служебное помещение. Что стало причиной случившегося, выясняется. В качестве одной из главных версий рассматривается технический сбой в работе программы, из-за чего машина могла утопиться сама.

Вероятнее всего, робота удастся починить специалистам.