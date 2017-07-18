Оголившийся на "Евровидении" пранкер извинился перед Джамалой в суде

В самом поступке украинец Виталий Сердюк по-прежнему не видит ничего предосудительного.

Пранкер Виталий Сердюк попросил прощения у певицы Джамалы и у всех, кого обидел его поступок. Напомним, в финале "Евровидения-2017" на Украине молодой человек забрался на сцену во время выступления певицы и снял штаны. Сегодня дело Сердюка слушается в одном из судов Киева, сообщают украинские СМИ.

Юморист отметил, что не собирался намеренно приносить кому-то ущерб и по-прежнему не видит в самом поступке ничего предосудительного. Но всё же попросил прощения у тех, чьи чувства были оскорблены, и у певицы, чьё выступление он чуть не сорвал.

Пранкера обвиняли в хулиганстве. Прокурор просил наказание в виде общественных работ. Решение по его делу должно быть вынесено сегодня.

Напомним, 13 мая во время финала конкурса на сцену выбежал пранкер Виталий Сердюк и снял бельё в прямом эфире, когда на сцене находилась певица Джамала. Организаторы принесли свои извинения исполнительнице. Самого же 28-летнего пранкера задержали.