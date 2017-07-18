Из-за сильного ливня в Стамбуле затопило метро

В Стамбуле затопило несколько станций метро из-за сильного ливня. Об этом сообщает NTV.
İstanbul olimpik yüzme havuzu pic.twitter.com/0c5c70qxeA— ben kısaca K Y (@egonulegoyaparm) 18 июля 2017 г.
#İstanbul'da metroyu sel aldı.— Bilal İşgören (@Bilalisgoren) 18 июля 2017 г.
Sağanak #yağmur devam ediyor.pic.twitter.com/IRYjOn4e64
По данным СМИ, также в городе практически парализована работа наземного транспорта. Затоплены тоннели, парковки и даже нижние этажи домов. А некоторые улицы и вовсе полностью ушли под воду.
DİKKAT: Videonun İstanbul Avcılar'dan olduğu iddiası doğru değil. Görüntüler 2015'ten İspanya'dan. https://t.co/8SFvbEH6nu pic.twitter.com/XQos4xyEvA— teyit (@teyitorg) 18 июля 2017 г.
Кроме того, жителей города предупредили о риске оползней.
Kanal İstanbul hizmete açıldı.— CAN (@Ataturkcubirisi) 18 июля 2017 г.
Hayaldi gerçek oldu.
Onlar Konuşur AK Parti Yapar... pic.twitter.com/gb3oNzHAza
Ранее сообщалось, что в Японии 21 тысяче человек посоветовали эвакуироваться из-за ливней.
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