Из-за сильного ливня в Стамбуле затопило метро

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Из-за сильного ливня в Стамбуле затопило метро

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По данным местных СМИ, под водой также оказались парковки, тоннели и первые этажи жилых домов.

В Стамбуле затопило несколько станций метро из-за сильного ливня. Об этом сообщает NTV.

По данным СМИ, также в городе практически парализована работа наземного транспорта. Затоплены тоннели, парковки и даже нижние этажи домов. А некоторые улицы и вовсе полностью ушли под воду.

Кроме того, жителей города предупредили о риске оползней.

Ранее сообщалось, что в Японии 21 тысяче человек посоветовали эвакуироваться из-за ливней.

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