Из-за сильного ливня в Стамбуле затопило метро

По данным местных СМИ, под водой также оказались парковки, тоннели и первые этажи жилых домов.

В Стамбуле затопило несколько станций метро из-за сильного ливня. Об этом сообщает NTV.

İstanbul olimpik yüzme havuzu pic.twitter.com/0c5c70qxeA — ben kısaca K Y (@egonulegoyaparm) 18 июля 2017 г.

По данным СМИ, также в городе практически парализована работа наземного транспорта. Затоплены тоннели, парковки и даже нижние этажи домов. А некоторые улицы и вовсе полностью ушли под воду.

Кроме того, жителей города предупредили о риске оползней.

Kanal İstanbul hizmete açıldı.

Hayaldi gerçek oldu.

Onlar Konuşur AK Parti Yapar... pic.twitter.com/gb3oNzHAza — CAN (@Ataturkcubirisi) 18 июля 2017 г.

Ранее сообщалось, что в Японии 21 тысяче человек посоветовали эвакуироваться из-за ливней.