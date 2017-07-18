Россия предоставит Белоруссии кредит на $700 млн

Республиканский Минфин рассчитывает получить очередной кредитный транш из Москвы уже к августу этого года.

Замминистра финансов РФ Сергей Сторчак заявил, что Россия в скором времени предоставит Белоруссии межгосударственный кредит в размере $700 млн, передаёт ТАСС. Деньги необходимы Минску для поддержки бюджета и платёжного баланса.

Напомним, на встрече в апреле президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко достигли соглашения о рефинансировании долговых обязательств Минска. Речь шла о сумме порядка 750–800 миллионов долларов — основной долг и проценты к погашению на 2017 год.

После апрельской встречи также стало известно, что Россия готова предоставить Минску новый долговой транш размером до миллиарда долларов. Белорусский премьер-министр Владимир Семашко сообщил, что российский кредит может быть предоставлен "на хороших условиях".