В ДНР заявили, что создание Малороссии не противоречит минским соглашениям

Ранее глава республики Александр Захарченко заявил об учреждении нового государства на территории "бывших регионов Украины".

По словам вице-премьера ДНР Александра Тимофеева, есть большая надежда, что озвученное сегодня утром предложение приведёт к концу войны и позволит стабилизировать ситуацию на востоке Украины.

— Наши предложения не противоречат "минску". Наши предложения и есть выполнение "минска". В "минске" нет определения, как и что должно называться. Там говорится о целостности границ, суверенитете. Мы и провозгласили и целостность границ Малороссии, и суверенитет, — пояснил Тимофеев.

Он отметил, что в настоящее время ситуация с выполнением соглашений зашла в тупик.

— Мы предложили новый формат, новую площадку. Если до этого мы стояли в темноте, то теперь мы предложили коридор со светом, направление движения. Завтра чуда не произойдёт, и мы утром не проснёмся с новыми правилами игры. Но правила делают люди, жители Малороссии. Как говорится, дорогу осилит идущий, — добавил представитель ДНР.

Ранее сообщалось, что в новом государстве будет два официальных языка — малороссийский и русский. Предполагается, что Малороссия станет федеративным государством с широкой автономией регионов.