Путин прибыл на МАКС-2017

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Жуковский на Международный авиационно-космический салон. Глава государства прилетел туда на самолёте Ил-76.

Первым президент посетил павильон Объединённой авиастроительной корпорации. Вместе с ним экспозицию осмотрели вице-премьер Дмитрий Рогозин, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава Минтранса Максим Соколов и другие официальные лица.

Ранее президент РФ направил приветствие участникам и гостям салона. Владимир Путин напомнил, что история МАКС началась 25 лет назад с проведения в Жуковском "Мосаэрошоу". По мнению главы государства, за это время форум превратился в экспозиционную площадку для ярких премьер.

Международный авиакосмический салон (МАКС) открывается сегодня и будет продолжаться до 23 июля.