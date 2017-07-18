Исландская авиакомпания пообещала бесплатные билеты для пассажиров

Гендиректор исландского лоукостера WOWair Скули Могенсен анонсировал бесплатные билеты для пассажиров в обозримом будущем, передаёт The Telegraph.
— В будущем мы будем платить вам за полёты рейсами нашей авиакомпании, — заявил топ-менеджер.
По словам Могенсена, за положительные публикации о компании в соцсетях WOWair действительно готова сама заплатить своим пассажирам.
По словам управляющего, гораздо больший доход компании приносят побочные услуги: выбор места на борту, ранняя регистрация, продажа еды, прокат автомобилей, бронирование гостиниц и проч.
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