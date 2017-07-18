Роспотребнадзор не рекомендует покупать спиннеры с рук

Кроме того, в ведомстве считают, что детям дошкольного возраста можно играть со спиннерами только под наблюдением взрослых.

В Роспотребнадзоре заявили, что решили пойти навстречу родителям, которые хотят обезопасить своих детей, и проверить, на самом ли деле безопасны фиджет-спиннеры, которые в последнее время заполнили рынок игрушек во всём мире.

Так, в ведомстве отметили, что уже обратили внимание на довольно агрессивное продвижение спиннеров среди детей и подростков.

— Учитывая тревогу родительского и преподавательского сообщества, Роспотребнадзор совместно с научно-исследовательскими организациями в сфере охраны здоровья детей и подростков изучит влияние спиннеров на здоровье детей, в том числе возможные негативные последствия, — уточнили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уже выпустили соответствующие рекомендации для родителей, которые собираются купить своим детям спиннеры. В частности, Роспотребнадзор не рекомендует приобретать игрушки в неустановленных местах, а также с рук. Кроме того, родителям нужно обратить внимание на то, чтобы от спиннера не исходили резкие химические запахи, также игрушка не должна быть очень шумной.

Светящиеся и музыкальные спиннеры детям дошкольного возраста было рекомендовано использовать под присмотром родителей.

Спиннер — игрушка, заполнившая мировой рынок в 2017 году и ставшая одной из самых популярных как среди детей, так и среди взрослых. Сам по себе фиджет-спиннер представляет собой простую конструкцию с подшипником посередине, от которого радиально отходит несколько лепестков с утяжелителями (в классическом варианте их три). Для того чтобы раскрутить спиннер, достаточно всего лишь подтолкнуть один из его лепестков пальцем.