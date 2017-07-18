Фанатам "Игры престолов" предлагают гаджеты из валирийской стали за 150 тысяч

Лимитированную коллекцию смартфонов приурочили к выходу нового сезона нашумевшей саги.

Для поклонников сериала "Игра престолов" компания Caviar представила лимитированную коллекцию iPhone 7 и Nokia 3310. Так, Nokia Game of Thrones от Caviar выполнена из титана и украшена узором валирийской стали, из которой был создан меч Эддарда Старка "Лёд". Центральным элементом в дизайне данной модели является объёмный герб Дома Старков — самой популярной династии сериала среди клиентов Caviar. Стоимость телефона — 149 тысяч рублей.

На втором представителе коллекции, выполненном на основе iPhone 7, помимо валирийской стали и герба Старков есть Железный трон — объект вожделения героев "Игры Престолов", алчущих славы, власти, мести, побед и величия. Правда, Железный трон в версии мастеров Caviar стал золотым. Такой гаджет можно приобрести за 199 тысяч рублей.

Сообщается, что всего будет выпущено по 99 экземпляров моделей на основе Nokia и iPhone 7. В пресс-службе компании отметили, что стоимость моделей для фанатов Ланнистеров, Баратеонов, Тиррелов, Грейджоев, Таргариенов и других родов, втянутых в "Игру Престолов", желающих заменить герб Старков на телефоне, оговаривается отдельно.