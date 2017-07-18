Пожар в высотке на Новом Арбате остановлен

В гостинице, находящейся на реконструкции, загорелись шестой и седьмой этажи. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

Пожарные ликвидировали возгорание в 27-этажной высотке-книжке на Новом Арбате, сообщили в МЧС России. Здание находилось на реконструкции, в нём располагается гостиница.

Как сообщили в службе, в настоящий момент проводится проветривание здания и проливка сгоревших конструкций.

Точные причины возгорания пока не установлены. По одной из версий, оно произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности. По другой — причиной могли стать проблемы с электричеством.

Сообщения о пожаре на Новом Арбате поступили в экстренные службы сегодня утром, в 10:35. По данным МЧС, загорелись шестой и седьмой этажи, площадь возгорания составила 200 квадратных метров. О пострадавших не сообщается.