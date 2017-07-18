Из Вестероса в Багдад. Сценарист "Игры престолов" будет работать над "Аладдином"

Производство фильма начнётся в следующем месяце в Лондоне. Известно, что роль Джина исполнит Уилл Смит.

Сценарист "Игры престолов" Ванесса Тейлор примет участие в создании полнометражного фильма по мотивам диснеевского мультфильма про Аладдина. Об этом сообщил портал Tracking Board.

Тейлор родилась в 1970 году в США. Ранее она занималась подготовкой сценариев не только для "Игры престолов", но и для сериалов "Шпионка", "Любовь вдовца", "Скажи мне, что любишь меня", а также для фильмов "Дивергент", "Весенние надежды" и прочих. Она была номинирована на престижные премии "Эмми" и WGA.

О планах "оживить" героев анимационной ленты "Аладдин" 1992 года режиссер Гай Ричи объявил в прошлом году. Продюсерами проекта станут Дэн Лин ("Лего. Фильм", "Лего. Фильм: Бэтмен" и другие) и Джон Огаст ("Ангелы Чарли", "Труп невесты", "Чарли и шоколадная фабрика").

Главные роли исполнят актёр из Египта Мена Масуд и британка Наоми Скотт. В роли джина на экране появится Уилл Смит.

Напомним, в год выхода "Аладдин" стал самым кассовым фильмом в мире, заработав 504 миллиона долларов.