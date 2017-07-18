В Роскомнадзоре отреагировали на подготовку шествия за отставку главы ведомства

Акция должна состояться 23 июля в Москве, а начнётся она на Страстном бульваре в 14:00.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский в интервью Лайфу прокомментировал согласованное мэрией Москвы шествие за отставку главы ведомства Александра Жарова, которое должно состояться 23 июля в Москве.

— Конституция гарантирует гражданам свободу собрания, если это собрание не нарушает действующее законодательство. Если оно согласовано, то люди имеют право собираться под любыми лозунгами, которые им нравятся, — сказал Ампелонский.

Как отреагировал на готовящееся шествие "За свободный Интернет" сам Александр Жаров, пресс-секретарь ведомства уточнять отказался.