PornHub выпустит видеоуроки безопасного секса для пожилых на кассетах

В видео снялась популярная порноактриса из категории "зрелые". Распространять видеоуроки PornHub намерен в домах престарелых.

Хостинг видео для взрослых PornHub опубликовал цикл видеоуроков о безопасном сексе и профилактике венерических заболеваний для пожилых людей, пишет The Drum. В ближайшее время сайт намерен выпустить уроки на DVD и кассетах и распространить их в домах престарелых.

Ведущей видеоуроков стала популярная порноактриса категории "Зрелые" Нина Хартли. В роликах она рассказывает людям старше 65 лет о современных методах контрацепции.

Таким образом PornHub намерен бороться с хламидиозом среди пожилых людей, уровень которого, по данным исследователей, вырос в последнее время на 65 процентов.