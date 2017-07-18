Депутат предлагает принимать в гражданство РФ за покупку недвижимости на 50 млн

По его мнению, это значительно повысит привлекательность России среди иностранных граждан.

Депутат Владимир Петров из Законодательного собрания Ленинградской области предлагает давать гражданство России тем, кто купит в России недвижимость на 50 миллионов рублей. Соответствующий документ он направил министру иностранных дел Сергею Лаврову.

— В ряде государств существует механизм, позволяющий иностранным гражданам и людям без гражданства, желающим получить паспорт этой страны, пройти короткий путь натурализации при выполнении нескольких важных условий, как правило, экономического свойства, — цитирует РИА "Новости" текст документа.

Депутат от "Единой России" считает, что идея сейчас актуальна, так как престиж России на международной арене вырос и гражданство РФ стало привлекательным.

— Мы видим, что жители многих стран, в том числе Западной Европы, Америки, предпринимают попытки получения российского паспорта. Ряд известных иностранных деятелей культуры и искусства уже стали нашими соотечественниками — они продвигают имидж нашей страны в мире, — отмечает депутат.

Он полагает, что данная идея сделает Россию ещё более привлекательной для иностранцев. По его мнению, гражданство нужно давать только тем, кто сможет подтвердить легальное происхождение денег.