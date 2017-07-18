ФСБ нашла фрагмент челябинского метеорита, похищенный из музея

Осколок, который стоит около двух с половиной миллионов рублей, удалось обнаружить в частной коллекции.

Сотрудники УФСБ по Челябинской области обнаружили фрагмент челябинского метеорита, похищенный из Государственного исторического музея Южного Урала. Как сообщили в пресс-службе ведомства, стоимость осколка составляет около 2,5 млн рублей.

— Он обнаружен в частной коллекции геолога, который оказывал консультационную помощь музею, — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За кражу в особо крупном размере похитителю может грозить до 10 лет лишения свободы.