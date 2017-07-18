Hyundai планирует выпустить "заряженный" Creta

Компания Hyundai готовится к выпуску спортивной версии кроссовера Creta. Однако пока речь идёт только о рынке Бразилии, сообщает портал AutosSegredos.
Отмечается, что у "заряженного" Creta будет двухлитровый мотор в 156 лошадиных сил. Кроме того, автомобиль получит более массивный бампер, а также 18-дюймовые диски и спойлер.
Ожидается, что кроссовер получит название Hyundai Creta Sport. В Бразилии он поступит в продажу уже в конце этого года. При этом пока не известно, будут ли спортивную версию продвигать и на других рынках мира.
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