Hyundai планирует выпустить "заряженный" Creta

Ожидается, что спортивную версию кроссовера выпустят уже в конце этого года, но пока продаваться она будет только в Бразилии.

Компания Hyundai готовится к выпуску спортивной версии кроссовера Creta. Однако пока речь идёт только о рынке Бразилии, сообщает портал AutosSegredos.

Отмечается, что у "заряженного" Creta будет двухлитровый мотор в 156 лошадиных сил. Кроме того, автомобиль получит более массивный бампер, а также 18-дюймовые диски и спойлер.

Ожидается, что кроссовер получит название Hyundai Creta Sport. В Бразилии он поступит в продажу уже в конце этого года. При этом пока не известно, будут ли спортивную версию продвигать и на других рынках мира.