Полковник штаба НАТО в Польше подозревается в педофилии

Стоит отметить, что военнослужащего "развели" так называемые ловцы педофилов в Интернете.

Полковник штаба командования НАТО в Польше задержан в Эльблонге. Как сообщают местные СМИ, его подозревают в педофилии. В частности, он был схвачен после того, как в Сети предложил 14-летней девочке встретиться и заняться сексом. Примечательно, что с ним переписывались "ловцы педофилов", которые и прикинулись несовершеннолетней.

В ближайшее время его допросят, а после вынесут решение об аресте. Сотрудники полиции изъяли его телефон и компьютер для сбора доказательств.

При этом СМИ поясняют, что полковника уже сняли с должности.